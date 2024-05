Chefe de relações exteriores da UE diz que Israel tem de cumprir decisões da ONU

O chefe das Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, afirmou, neste domingo (26), que Israel deve cumprir as decisões do tribunal superior da Organização das Nações Unidas (ONU) e pôr fim à sua ofensiva na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Ele também questionou o possível envolvimento das autoridades na violência dos colonos contra os palestinos na Cisjordânia ocupada.

The respect of International law is not an option: disregarding a decision of the #ICJ will weaken the rules-based world order the EU supports and promotes everywhere.

Read my blogpost on last Friday’s @CIJ_ICJ decision: https://t.co/pj59btB9pn pic.twitter.com/03hGTywDWl

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2024