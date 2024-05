Redação GPS Após quatro anos, Lady Gaga anuncia novo álbum

Os fãs de Lady Gaga já podem esperar por um novo disco da cantora . O anúncio foi feito no final do filme da Max sobre um show da artista em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ‘Chromatica Ball Film’, lançado neste sábado (25).

No vídeo, aparecem na tela “Gaga Returns” e a sigla “LG7” — que faz referência às iniciais do nome da cantora e ao número do seu próximo trabalho — enquanto toca um trecho de uma música.

Atualmente, Lady Gaga tem seis álbuns de estúdio. O último foi ‘Chromatica’, lançado em 2020.

Nesta sexta (24), em evento de estreia do longa, a cantora gerou polêmica ao dizer que fez cinco shows da turnê ‘Chromatic Ball’ enquanto estava com Covid-19. Ela garantiu, no entanto, que sua prioridade foi a segurança da equipe.

Os shows aconteceram em setembro de 2022, quando já havia vacinação contra a doença. As apresentações da turnê foram realizadas nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unidos, Países Baixo, França, Suécia e Alemanha.

