Sintomas de disfunção na tireoide podem ser genéricos e precisam ser investigados

Responsável pela regulação do metabolismo, a tireoide é uma glândula fundamental para o corpo humano. Ela fica localizada no pescoço e produz os hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). No entanto, é comum que ocorra alguma disfunção na tireoide que altere essa produção hormonal.

Chamado de hipotireoidismo — quando a produção de hormônios é reduzida e insuficiente — e hipertireoidismo — quando são produzidos em excesso —, essas alterações podem ocorrer em qualquer idade, desde a infância até a velhice, em homens e mulheres.

Neste sábado (25), Dia Internacional da Tireoide, a endocrinologista do Hospital Santa Lúcia Norte , em Brasília , Érika Fernanda de Faria, alerta para os sintomas e a importância do tratamento.

“Na tireoide podem surgir problemas tanto hormonais, como relacionados à estrutura. Alguns pacientes podem nascer sem a tireoide ou com ela pequena. Outros podem ter alteração, formação de nódulos na tireoide, que não têm uma causa bem definida”, afirma.

De acordo com a médica, a principal causa do hipotireoidismo é uma doença autoimune chamada de Tireoidite de Hashimoto — quando o sistema imunológico ataca a tireoide e causa uma inflamação. Além disso, existem alterações causadas por medicações. Já o hipertireoidismo também pode ter na sua causa uma doença autoimune, que é a Doença de Graves.

Sintomas

Os sinais de disfunções hormonais da tireoide são diversos e, na maioria das vezes, genéricos, podendo estar presentes em qualquer doença. Os mais comuns no caso do hipotireoidismo são a lentificação dos processos corporais e da memória, ganho de peso por inchaço, alteração da pressão, queda de cabelo e unhas fracas e quebradiças.

“Já o hipertireoidismo geralmente é caracterizado por tremores nas mãos, nas extremidades, palpitação. A pessoa pode emagrecer ou ter mais fome, soltar mais o intestino, a menstruação pode ficar mais irregular e há alteração da pressão também”, explica a endocrinologista, que reforça a necessidade da ajuda de um especialista para analisar o caso do paciente e iniciar um tratamento, que é feito com remédios.

Quando há formação dos nódulos, é possível encontrar em exames de imagem ou até podem ser visíveis, a depender do tamanho. Alguns crescem bastante, causando dificuldade para a deglutição e falta de ar. No entanto, geralmente eles são benignos e não precisam ser tratados, apenas acompanhados com exames periodicamente.

