Saiba quais são as estradas que estão entre as mais perigosas do mundo

Curvas radicais, declives extremos e até risco de deslizamentos são características das estradas mais perigosas do mundo, segundo o site francês Architectural Digest. E para os aventureiros, muitas valem a pena por serem a única maneira de visitar pontos com uma bela vista, por exemplo. Mas é preciso ir ciente — e de preferência acompanhado por um guia — porque a maioria dessas rotas é uma combinação de perigos.

Estrada das 99 curvas – China

O risco constante de terremotos já seria suficiente para colocar essa estrada, a quase dois mil metros de altitude, como uma das mais perigosas, mas ela vai além: ao todo, são 99 curvas fechadas na estrada que fica no Parque Nacional Monte Tianmen, no centro da China.

Rodovia Sichuan-Tíbet – China

Construída na década de 1950, acredita-se que milhares de motoristas tenham morrido ao passar por essa estrada que apresenta risco de deslizamentos de terra e avalanches. Por lá, são inúmeras curvas entre montanhas imponentes.

Túnel de Guoliang – China

Escavada diretamente na rocha, o Túnel de Guoliang é muito popular porque oferece uma vista de tirar o fôlego, por isso, mesmo cheia de curvas estreitas e cegas na face do penhasco, ônibus, carros e scooters passam frequentemente por essa estrada.

Passo do Stelvio – Itália

A Europa também reserva rotas perigosas. Localizada na fronteira entre a Itália e a Suíça, a estrada tem cerca de 75 curvas fechadas e é considerada pela revista Top Gear como uma das melhores do mundo para dirigir uma Ferrari. Mas isso não é recomendado à noite e nem com mau tempo.

Passagem do Gois – França

Essa ponte, que liga a ilha de Noirmoutier ao continente, fica submersa pelas águas do Atlântico duas vezes por dia. Por isso, é preciso checar os horários das marés antes de se aventurar por ela.

Estrada da Morte – Bolívia

Como o próprio nome já diz, a Estrada da Morte, nas Yungas, no norte da Bolívia, era conhecida por uma grande quantidade de acidentes fatais na década de 1990. As mortes diminuíram já que o trânsito na região foi regulamentado, mas ainda ocorrem. A estrada tem 200 curvas acentuadas, falésias, risco de deslizamentos de terra e quedas de rochas.

Rodovia Cotahuasi Canyon – Peru

Localizada no sul do Peru, o passeio por lá pode durar até 12 horas. É considerado o terceiro cânion mais profundo do mundo, a estrada não é totalmente pavimentada e é recomendada apenas a veículos 4×4. Na época das chuvas, o tráfego é proibido.

Estrada de Katu-Yaryk – Rússia

Situado a uma altitude de 1.200 metros, na região siberiana de Altai, a estrada que é caminho para chegar no topo da montanha Katu-Yaryk é reservada a veículos 4×4, pois é quase toda composta por britas e não possui proteção lateral. O percurso envolve também a travessia de pequenas ribeiras e encostas.

Estrada de Zoji La – Índia

Uma das mais conhecidas pelo perigo constante, a estrada de terra que atravessa os Himalaias, a cordilheira mais alta do mundo, não possui grades e sinalização, sofre constantes deslizamentos e chega a atingir mais de 3.350 metros de altitude. Mesmo tendo apenas nove quilômetros de extensão, ela é intransitável durante o inverno.

