Paula Santana Retiros gastronômicos para se aventurar na Itália

Duas estações ideais para desfrutar do fabuloso mundo da culinária italiana em uma região extremamente relevante para a gastronomia mundial: o Sul da Itália . Em Puglia e na Sicília, os hotéis Rocco Forte se preparam para oferecer uma imersão na cozinha local, embalada pelo tradicional luxo europeu. Com curadoria do chef Fulvio Pierangelini, estrela Michelin, tais experiências exclusivas combinam cultura e descoberta. A paixão por ingredientes simples, bem cozidos, colocou Fulvio na vanguarda da indústria culinária e o frisson dos entusiastas é a possibilidade de aprender com o mestre a excepcional arte de cozinhar. Uma aventura que vale provar.

Villa Igiea

Entender a rica história culinária de Palermo com uma estadia luxuosa na joia da coroa da Rocco Forte, a Villa Igiea. Comece com uma visita aos vibrantes mercados Capo e Ballaro para comprar produtos frescos. Depois, uma aula de culinária, elaborando pratos com ingredientes recém-colhidos. A aventura continua com a arte da mistura de vinhos na Tasca d’Almerita, engarrafando uma criação personalizada, seguido de almoço na Adega Tasca d’Almerita. O auge desta jornada é um passeio pela Villa Chiaramonte Bordonaro – uma expedição às receitas aristocráticas da era Gattopardo, guiada por Fulvio Pierangelini e pelo chef do hotel. À medida que o dia chega ao fim, navegue em um barco pitoresco para jantar tendo como pano de fundo o pôr do sol siciliano de tirar o fôlego.

Masseria Torre Maizza

Uma viagem culinária de três dias na Puglia, a terra do “ouro verde”. Experimente a paisagem gastronômica com um espetáculo matinal de barcos de pesca, retornando com o pescado do dia. Participe de uma aula de culinária no idílico Citrus Garden do resort com Fulvio Pierangelini, seguida de uma exploração da histórica vila de Alberobello e um charmoso almoço Trulli. Escolha entre um cenário panorâmico no topo de uma colina ou as cavernas de Ostuni para jantar. A viagem inclui uma exploração da colheita de azeite e um almoço privado no olival, onde o ouro líquido ganha destaque. Aprenda a arte de fazer queijo em uma fazenda leiteira, domine os segredos da fabricação de pão em Altmura e mergulhe nas tradições da região.

Verdura Resort

Esta expedição culinária promete mergulhar profundamente nas tradições do interior da Sicília. O retiro culinário começa no próprio jardim orgânico do Verdura Resort. É aqui que a aprendizagem se inicia, com aulas de culinária e uma refeição. Você pode dominar como fazer um pesto exemplar ou incorporar castanhas da Sicília, romãs ou pêssegos espinhosos em pratos deliciosos. Testemunhe a origem dos ingredientes em primeira mão, seguida de uma aula de culinária inspirada no jardim liderada por Fulvio Pierangelini. A jornada continua com o roteiro da azeitona, do pomar à colheita. Prepare sua própria mistura de azeite no moinho, sob a orientação do produtor local. Almoce com bruschettas tradicionais, antes de relaxar com uma massagem em nosso belo spa. As noites são repletas de jantares tranquilos na praia.

*Matéria escrita por Paula Santana para a revista GPS 39

