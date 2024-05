Redação GPS “Nervoso”, Lula anuncia medidas para garantir arroz a preço justo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou preocupação com o preço do arroz nos supermercados e anunciou medidas para garantir que o alimento não falte na mesa dos brasileiros. Lula afirmou que ficou “nervoso” ao ver o valor elevado do grão durante a semana e tomou a decisão de permitir a importação de um milhão de toneladas de arroz para equilibrar o mercado.

“Esta semana eu fiquei meio nervoso, porque eu vi o preço do arroz muito caro no supermercado. Eu fiquei um pouco irritado, porque o preço do arroz, no pacote de 5 kg, em um supermercado estava R$ 36. Em outro, estava R$ 33”, declarou o presidente durante solenidade em São Paulo.

Para evitar a escassez do arroz e garantir que ele seja acessível a todos, o governo zerou o imposto de importação do alimento e liberou R$ 6,7 bilhões em crédito extraordinário para a compra no exterior. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, assinou a redução dos impostos sobre a importação, visando garantir um preço mais justo para os consumidores.

“Arroz e feijão são uma coisa que nós, brasileiros, não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso, ele tem que estar no preço que o povo mais humilde, trabalhador, possa comprar. Por isso tomamos a decisão de importar um milhão de toneladas de arroz, para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país”, destacou Lula.

Apesar de garantir que não há risco de falta do alimento, o presidente ressaltou que a especulação causada pela situação no Rio Grande do Sul levou a um aumento médio de 6% nos supermercados.

