Maratona do Rio 2024: confira os detalhes da prova

Entre os dias 30 de maio e 2 de junho, o Rio de Janeiro será palco de uma das mais tradicionais e esperadas competições de atletismo do Brasil: a Maratona do Rio 2024 . Realizada anualmente desde 1979, a prova reúne corredores de todo o mundo e, nesta edição, são esperados mais de 45 mil participantes.

Assim como a Maratona Internacional de São Paulo, a Maratona do Rio de Janeiro possui o selo oficial da World Athletics, a entidade máxima do atletismo mundial, garantindo a qualidade e o reconhecimento internacional do evento.

Os corredores poderão retirar seus kits no dia 29 de maio, na Casa Maratona, localizada no pavilhão da Marina da Glória, no Aterro do Flamengo. Este espaço também servirá como ponto de encontro e área de convivência para os atletas e seus acompanhantes.

Percurso

A Maratona do Rio 2024 contará com percursos de 5km, 10km, 21km (meia maratona) e 42km (maratona completa), permitindo que corredores de diferentes níveis participem do evento. A largada e a chegada das provas acontecerão no Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória, garantindo um cenário deslumbrante para os participantes e espectadores.

O percurso da maratona completa (42km) passará por alguns dos principais pontos turísticos e icônicos da cidade, incluindo: Pão de Açúcar, Museu do Amanhã e Praia de Ipanema.

