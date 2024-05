Beatriz Lima Leal Louis Vuitton desfila resort 2025 em Barcelona

A noite dessa quinta-feira (23) foi marcada pelo desfile da coleção resort 2025 da Louis Vuitton em Barcelona, Espanha. O local escolhido para a passarela foi a sala Hypostyle, que fica no Park Güell, uma utopia arquitetônica criada por Antoni Gaudí, construída entre 1900 e 1914.

Inspirada pela rica cultura espanhola, a coleção Resort 2025 da Louis Vuitton celebra a tradição, de acordo com Nicolas Ghesquière, diretor criativo da maison.

“ Como se fosse uma homenagem a tal pureza opulenta, o espírito rigoroso da Maison abraça o caráter apaixonado do país. O fervor de suas cores, sua lealdade à tradição elevada à expressão artística, escuridão e luz que nunca parecem contraditórias “, destacam as notas da marca.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Louis Vuitton (@louisvuitton)

O desfile foi iniciado com uma seção de looks de alfaiataria, todos compostos por chapéus e óculos de sol refletivos. Tons neutros dividiram espaço com vibrantes vermelhos e roxos, juntamente com couro, pelúcia, seda, renda, tule e lã. Estampas inspiradas no trabalho de Gaudi e poá também estavam presentes. Tendências atuais como recortes, transparências, saias e vestidos balonê também foram destacadas na passarela.

Na coleção Cruise 2025 da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiére apostou em alfaiataria com silhuetas bem definidas, ombros largos e cintura marcada, com referência aos anos 80. A estética Western se fez presente através de botas de montaria holográficas e brilhantes, além de franjas, reafirmando o que vimos na coleção masculina do outono/inverno 2024.

The post Louis Vuitton desfila resort 2025 em Barcelona first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .