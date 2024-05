Redação GPS Rapha Mendonça e Ale Bento celebram aniversário juntos

Neste sábado (25), a casa da curadora Alessandra Campiglia será palco de uma celebração inesquecível. Rapha Mendonça, renomado PR e stylist brasileiro, e Ale Bento, designer à frente do comercial da Dpot, comemoram juntos um centenário de vidas somadas. O evento, que promete ser um verdadeiro espetáculo, contará com a criação artística de Chris Ayrosa, conhecida por suas produções sofisticadas.

Rapha Mendonça é uma figura importante no mundo da moda. Com um portfólio que inclui nomes de peso como Gisele Bundchen, Anitta, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Izabel Goulart e Naomi Campbell, ele construiu uma carreira marcada por momentos inesquecíveis e contribuições significativas tanto no Brasil quanto em Nova York. Sua influência se estendeu até ao figurino das personagens do famoso seriado Gossip Girl.

Ale Bento, por sua vez, há vinte anos lidera o setor comercial da Dpot, uma empresa dedicada à edição e comercialização de mobiliário brasileiro moderno e contemporâneo. Juntos, Rapha e Ale acumulam décadas de sucesso e inovação em suas respectivas áreas.

O tema da festa, “Golden”, foi escolhido para refletir a trajetória brilhante dos homenageados. A noite promete ser um evento de luxo e elegância, complementado pela participação especial da Freixenet. Reconhecida por sua cava de qualidade excepcional, a marca, que também celebra 50 anos da sua icônica garrafa, será a cava oficial do evento, adicionando um toque de requinte à celebração.

The post Rapha Mendonça e Ale Bento celebram aniversário juntos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .