Redação GPS Organizações PaulOOctavio integram mais 13 trainees

Após a formatura de sete trainees esta semana , as Organizações PaulOOctavio finalizaram a seleção dos integrantes do quarto programa. Com isso, foram integrados mais 13 jovens, que vão atuar nas áreas de engenharia, arquitetura, hotelaria, manutenção e business do grupo. O projeto foi idealizado por Felipe Octávio Kubitschek, CFO das Organizações PaulOOctavio.

A apresentação dos selecionados foi nesta semana. Eles conheceram todas as empresas do grupo, as atividades desempenhadas por cada uma delas, e os executivos do grupo. Felipe Octávio Kubitschek disse que, ao longo das edições anteriores, 30 trainees se integraram às empresas. “São pessoas que, hoje, estão ocupando cargos e serão referências para vocês” , completou o CFO.

O empresário Paulo Octávio, CEO das Organizações que levam seu nome, também participou da apresentação. “O programa de trainees é um investimento que estamos fazendo em todos vocês. Este um ano de atuação é a chance de aprenderem o máximo para terem uma posição robusta no mercado de trabalho” , afirmou, desejando sucesso e agradecendo por terem participado do programa e a todos que ajudam a formar os novos talentos da empresa. “Espero que fiquem muito tempo com a gente” , finalizou.

A seleção da quarta turna de trainees recebeu mais de 1,2 mil currículos nas áreas de engenharia, arquitetura, business e gastronomia, onde estão as vagas disponibilizadas para este ano. O programa dura um ano e todos cumprem jornada diária de 8 horas e recebem bolsa-auxílio e benefícios como vale-transporte, refeição no local, plano de saúde na modalidade coparticipação, plano odontológico e seguro de vida em grupo. Realizado desde 2021, o programa já teve mais de 5 mil candidatos inscritos ao longo dos últimos anos.

The post Organizações PaulOOctavio integram mais 13 trainees first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .