O público brasileiro estava ansioso para poder conferir ‘Furiosa: Uma Saga Mad Max’, afinal, o elenco e o diretor do longa, George Miller, foram ovacionados por longos seis minutos durante o Festival de Cannes . Por aqui, o filme chegou aos cinemas nessa semana.

Talvez as gerações mais novas não saibam, mas a franquia teve início em 1979. Até 2024, os enredos acompanham a história de Max Rockatansky em uma terra devastada por guerras à procura do petróleo.

Os cincos filmes já feitos da saga já contaram com grandes artistas, como Mel Gibson, Tina Turner, Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult e, mais recentemente, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Para te ajudar a acompanhar toda a sequência, o GPS te conta a cronologia correta.

‘Mad Max’ – 1980

Com um custo de cerca de R$ 1,5 milhão, o primeiro filme foi protagonizado por Mel Gibson, que deu vida a Max Rockatansky. A história passa por um futuro distópico em que o óleo do mundo acabou e o personagem principal é um policial rodoviário da Austrália.

‘Mad Max 2: A Caçada Continua’ – 1981

A segunda produção, que tem o mesmo protagonista, passa durante o colapso das cidades depois da guerra entre as potências mundiais pelo petróleo. Com um investimento de R$ 16,9 milhões, a sequência ganhou prêmios nos eventos do Australian Film Institute, Los Angeles Film Critics Association e Saturn Awards.

Para completar as honrarias, foi escolhido pela revista Variety como o melhor filme de ação da história.

‘Mad Max 3: Além da Cúpula do Trovão’ – 1985

Na pele da vilã Tia Entity, Tina Turner se juntou ao elenco. O terceiro filme foi indicado a ‘Melhor Música’ no Globo de Ouro com ‘We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)’, interpretada pela própria Tina.

Na produção, Mad Max chega a uma cidade governada pela antagonista e, quando se recusa a matar um oponente, é abandonado no deserto.

‘Mad Max: Estrada da Fúria’ – 2015

Depois de três décadas do último lançamento, a continuação se passa em um futuro pós-apocalíptico em que Max, agora vivido por Tom Hardy, é capturado por um grupo de rebeldes e se vê no meio de uma guerra iniciada pela Imperatriz Furiosa.

Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough e Zoë Kravitz também fazem parte do time de atores.

‘Mad Max: Estrada da Fúria’ venceu seis Oscars, sendo eles ‘Melhor Edição de Som’, ‘Melhor Mixagem de Som’, ‘Melhor Direção de Arte’, ‘Melhor Maquiagem e Penteados’, ‘Melhor Figurino’ e ‘Melhor Edição’.

‘Furiosa: Uma História Mad Max’ – 2024

O filme mais atual da sequência traz a jovem Furiosa, que cai nas mãos de uma horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra, Dementus.

Varrendo Wasteland, eles encontram a Cidadela, presidida pelo Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo domínio, Furiosa logo se vê em uma batalha ininterrupta para voltar para casa.

Também dirigido por George Miller, o filme tem a atriz Anya Taylor-Joy como protagonista.

