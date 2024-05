Beatriz Lima Leal Médico Ivan Rollemberg promove tour da beleza pela Europa

O renomado médico paulista Ivan Rollemberg, referência em dermatologia no Brasil e no exterior, fará sua primeira turnê internacional. O dermatologista fará atendimentos em Paris e Londres, além de ir à Eslovênia, de onde vem melhor e mais completo laser dermatológico do mundo.

O itinerário começa na capital francesa, onde dr. Ivan aterrissa na próxima sexta-feira (24). Em Paris, ele atenderá a modelos, fashionistas e belas do circuito da moda. No sábado (25), chega à Eslovênia para visitar a fábrica da Fotona, a vanguarda de equipamentos estéticos, e de onde vem o melhor e mais completo laser dermatológico do mundo.

Londres será a última parada do médico dermatologista na Europa, onde fará atendimentos, no dia 9 de junho, na conceituada De Felipe Dermatology Clinic, no elegante bairro de Mayfair, bem em frente à Harrods.

Ao voltar às terras brasileiras, o primeiro destino será na capital federal . O dr. Ivan Rollemberg tem agenda de atendimentos marcada para os dias 15 e 16 de junho, na clínica Erasmo Tokarski, na Asa Sul, Brasília.

Conhecido como médico das estrelas, a badalada rede criada por ele, a Human Clinic planeja a abertura de unidades em Brasília ainda neste ano. Os planos de expansão também incluem EUA, Europa e Oriente Médio, em cidades como Miami, Paris e até Dubai.

Serviço

Atendimentos dr. Ivan Rollemberg em Brasília

Datas: 15 e 16 de junho

Endereço: Clínica Dr. Erasmo Tokarski – SGAS II, St. de Grandes Áreas Sul 607, lote 47, Centro Clínico Metropolis, salas 109 -113, Asa Sul

Para mais informações, (11) 94333-9843.

The post Médico Ivan Rollemberg promove tour da beleza pela Europa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .