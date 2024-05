Redação GPS Medicina UNICEPLAC: excelência acadêmica e inovação no ensino-aprendizagem

Com 22 anos de tradição e nota máxima no Ministério da Educação (MEC), o curso de Medicina do Centro Universitário UNICEPLAC destaca-se pela excelência acadêmica, infraestrutura moderna e abordagem inovadora no processo de ensino-aprendizagem. A graduação tem duração de seis anos, capacitando o futuro profissional a trabalhar em todos os níveis do sistema de saúde, com visão integral do ser humano.

“Com uma equipe docente de excelência, formada por mestres e doutores, o UNICEPLAC se destaca com a implementação de metodologias ativas, alinhadas com atualização constante dos currículos acadêmicos dos cursos. Também oferecemos diversas parcerias de estágios inovadores e oportunidades de internacionalização, para que nossos estudantes possam desenvolver melhor suas habilidades técnicas e comportamentais, como criatividade, trabalho em equipe, diversidade cultural e networking”, destaca a professora Kelly Pereira, Reitora do Centro Universitário UNICEPLAC.

Para impulsionar a teoria e prática, os alunos contam com ambientes acadêmicos que permitem a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, proporcionando uma educação dinâmica e participativa. O Centro de Realidade Simulada da instituição é um exemplo deste compromisso com a inovação. A abordagem busca replicar, da forma mais fiel possível, situações reais de atendimentos e procedimentos clínicos. Equipado com os mais modernos manequins e simuladores disponíveis no mercado, oferece aos estudantes a oportunidade de praticar a teoria em mais de 300 protocolos de simulação e mais de 1000 horas de prática, preparando-os para os desafios da rotina médica. Há ainda o maior acervo anatômico da região.

A instituição também oferece mais de 35 ambulatórios dentro da faculdade, onde, a cada ano, mais de 4 mil pessoas da comunidade são atendidas, gratuitamente, em diversas áreas médicas. Essa integração proporciona aos alunos uma vivência prática desde os primeiros anos do curso, enriquecendo a formação acadêmica.

“Somos um centro universitário com tradição e excelência, com alto amparo tecnológico e criativo, para que o nosso aluno se mantenha atualizado com as mais modernas práticas que acontecem em todo o mundo. E quando unimos tudo isso em prol da comunidade, faz toda a diferença. O aluno que colocamos no mercado de trabalho tem, de fato, uma formação integral, capaz de lidar com as novas tecnologias e um conhecimento de mundo para transformar a sociedade”, afirma o professor Dr. Marco Antônio Alves Cunha, coordenador do curso de Medicina do UNICEPLAC.

Metodologia Team-Based Learning (TBL)



O Team-Based Learning (TBL) se destaca pelas diferenças em relação às abordagens tradicionais de ensino. Uma das principais distinções desta metodologia no UNICEPLAC está na imersão no conteúdo, onde os alunos resolvem estudos de caso e situações-problema reais. Inicialmente, cada estudante constrói individualmente suas soluções, que são posteriormente discutidas em grupo, permitindo a comparação de abordagens e análise conjunta para chegar a uma resolução. Nesse processo, o papel do professor é o de facilitador do aprendizado, atuando como mediador e auxiliando na construção do conhecimento. Os cinco passos do TBL, que incluem preparação individual, teste, feedback, exercício em grupo e avaliação, garantem uma aprendizagem completa e participativa.

Vestibular de Medicina com inscrições abertas



Para quem busca realizar o sonho de ingressar na faculdade de Medicina, o UNICEPLAC está com inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2024. Nesta edição, a instituição oferta 46 vagas de vestibular, por meio de provas aplicadas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), e cinco vagas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os interessados devem se inscrever até 31 de maio, exclusivamente pela internet. Os exames serão realizados no dia 8 de junho, na sede do UNICEPLAC, localizada no Gama, Distrito Federal.

Edital e inscrições no link .

Pioneirismo, excelência e inovação no Ensino Superior Com tradição de 37 anos no Distrito Federal, o UNICEPLAC continua a missão de oferecer uma educação de qualidade, comprometida com o desenvolvimento humano e social. Com uma ampla gama de cursos e uma infraestrutura moderna, a instituição se destaca como referência no DF e região, preparando seus alunos para os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo.

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, conhecido como UNICEPLAC, tem uma história marcada por pioneirismo, excelência acadêmica e constante inovação no ensino superior. Fundado em 1987 pelo Dr. Apparecido dos Santos, o centro de ensino teve origem com o primeiro curso de Odontologia em uma instituição privada no Distrito Federal.

Localizado inicialmente no campus do Lago Sul, o curso logo se tornou uma referência, formando alguns dos melhores cirurgiões-dentistas da região. Ao longo dos anos, o UNICEPLAC expandiu a atuação e implementou novos cursos, como Arquitetura e Urbanismo, Fisioterapia, Contabilidade e Administração. No final da década de 90, a instituição escolheu a cidade do Gama para sediar a nova fase, trazendo consigo cursos como Medicina Veterinária, Medicina, Direito e Farmácia. Essa decisão teve um impacto significativo no desenvolvimento social e econômico da região, transformando a história do Gama e proximidades.

Em 2019, o UNICEPLAC alcançou o status de Centro Universitário, após obter nota máxima na Avaliação Institucional do Ministério da Educação (MEC). Esse reconhecimento atesta o compromisso da instituição com a formação de profissionais qualificados e éticos, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e o exercício pleno da cidadania.

