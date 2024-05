Fernanda Moura Le Vin Bistrô retorna oficialmente para Brasília, na Asa Sul

Recebidos pelos sócios Filipe Coutinho, Wagner Parente, Richard Back e Juliano Griebeler, cerca de 150 clientes compareceram à inauguração oficial do Le Vin Bistrô , na 402 Sul.

O chef Francisco Márcio Freitas comandou as caçarolas com maestria e brindou os comensais com clássicos do cardápio, como steak tartare, boeuf bourguignon e mignon com mostarda, com destaque especial para os mexilhões com manteiga de escargot.

Tudo isso foi acompanhado por bons vinhos de uma adega que tem uma carta que vai desde escolhas mais democráticas a bebidas mais requintadas.

Com uma decoração aconchegante e mesas cobertas com as tradicionais toalhas xadrez nas cores branco e azul, o Le Vin, que antes residia no Espaço Gourmet do ParkShopping, retorna oficialmente para a capital.

A casa funciona de terça a sábado para almoço e jantar, sem interrupção, e aos domingos, no almoço.

Chef Márcio Moraes Angelo Gomes, Cecília Lopes, Heloisa Caixeta e Leonardo Lages Felipe França, Sophia Vial e Fernando Gallo Natália Monte e Natasha Martins Hávila da Nóbrega, Roberto Muniz e Rogério Tavares Filipe Coutinho e Juliano Griebeler Natasha Martins e Wagner Parente Rosimar Suzano e Rushad Batiwala Paulo Henrique Cândido da Costa e Chef Márcio Moraes Richard Back, Chef Márcio Moraes e Wagner Parente Dilcemar Mendes e Laura Freitas Stephane Paula e Cristina Caldeira Chef Márcio Moraes e Wagner Parente Caroll Falcão, Fabíola Bohmer, Natália Monte e Maria Camila Coelho Guilherme Coutinho, Natália Lázaro e João Pedro Carvalho Liliane Barbosa, Cláudio Júnior e Olivia Campos Felipe Lima e Renata Guimarães Heloísa Diniz e Gianluca Benvenutti Marcella Freitas e Tácio Lorran Natasha Martins, Mônica Macedo e Manuella Melão, Rafaella e Lucas Melão Nayara Medeiros, Caroll Falcão, Natália Peppi, Natália Monte, Onélia Queiroga, Fabíola Bohmer e Maria Camila Coelho

The post Le Vin Bistrô retorna oficialmente para Brasília, na Asa Sul first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .