Redação GPS Empresário Bruno De Luca se junta a Thiago Miranda na MiThi

A MiThi , renomada agência de comunicação full service, anunciou a chegada do empresário Bruno De Luca para reforçar a área de relações públicas. Com foco em atender o público triple A no Brasil, a empresa se destaca por oferecer um serviço completo e personalizado, utilizando uma abordagem inovadora e estratégica nos setores de marketing, publicidade e propaganda.

Thiago Miranda, CEO da MiThi, lidera uma equipe composta por mais de 150 colaboradores, com o objetivo de proporcionar uma comunicação integrada e eficaz. A experiência acumulada da equipe permite à agência entender e atender as necessidades específicas de cada marca, consolidando sua posição como uma potência no mercado.

“Nosso objetivo sempre foi proporcionar uma comunicação integrada e eficaz para nossos clientes. A experiência acumulada ao longo dos anos nos permite entender e atender às necessidades específicas de cada marca”, afirma Thiago. “Estou extremamente empolgado com essa nova fase da minha carreira, unindo forças com Thiago Miranda. Juntos, traremos uma abordagem inovadora e uma nova dinâmica para o mercado de marketing e relações públicas em Brasília, combinando minha experiência em eventos e entretenimento com a expertise de Thiago no setor. Estamos prontos para criar projetos impactantes e transformar ideias em realidade”, declara Bruno.

A amizade entre Thiago e Bruno, que remonta a muitos anos e diversas experiências compartilhadas, é uma base sólida para essa nova fase para a agência que tem em seu portfólio clientes premium como Iguatemi, Rimowa, Chandon, Gucci, Adriana Degreas, Balenciaga, Fendi, Prada, Ambev, Grupo Trigo, Bodytech, Pedro Piquet, Viva Pantanal, XP, e Fórmula 1.

The post Empresário Bruno De Luca se junta a Thiago Miranda na MiThi first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .