Dos pioneiros aos estreantes, confira quem participa do Brasil Sabor 2024

Antes de outros festivais importados, o Brasil Sabor, criado por iniciativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), sempre buscou celebrar a culinária brasileira a preços acessíveis. Já na sua primeira edição, em 2006, contou com a participação de 1.057 restaurantes, distribuídos por 24 estados do Brasil.

Em Brasília , o festival foi ancorado e fortalecido por importantes figuras que ajudaram a construir a gastronomia local. É o caso do saudoso Jorge Ferreira, mineiro de nascimento e brasiliense de coração, que foi dono de 12 bares históricos na cidade, entre eles o Feitiço Mineiro, Armazém do Ferreira, Bar do Ferreira, Bar Brahma, Bar Brasil e Bar Brasília.

Outros nomes como o da Chef Ana Toscano e seu Villa Borghese, Fernando e sua filha Fernanda La Roque e o Carpe Diem, Flávio Leste nos tempos de Villa Tevere e até Mara Alcamim e seus, à época, Zuu e Universal Diner, também fizeram parte dessa trajetória contada através das centenas de pratos e quase duas décadas de Brasil Sabor.

Pioneiros

Agora, em 2024, do dia 16 de maio a 2 de junho, os brasilienses poderão aproveitar os pratos dos participantes que estão no Festival desde sua criação. Por exemplo, o venerado Chef Francisco Ansiliero, dos restaurantes Dom Francisco da ASBAC e da 402 Sul, que está na cidade desde 1987.

Além disso, também está no line-up a Chef Ticiana Werner, da casa homônima, que recorda a missão da iniciativa. “O Festival Brasil Sabor é crucial para a gastronomia de Brasília, pois valoriza a culinária local e incentiva o turismo gastronômico. Ele destaca ingredientes e pratos típicos, promovendo a diversidade e riqueza da cozinha brasileira na capital” , diz.

Estreantes

Por outro lado, algumas casas estreiam nesta edição e prometem dar novos ares ao festival. Uma delas é o gastrobar de pegada lusitana, Jobim, localizado na 704 Norte, que fez uma proposta de Rosbife de alcatra, servido com molho de mostarda especial, típico dos bares lisboetas.

Outra que participa pela primeira vez é o The Koffie, com seu Tropical Waffles de massa própria acompanhado de banana e abacaxi flambados, sorvete premium latte da Vai Bem e finalizado com raspas de limão.

Serviço:

Festival Brasil Sabor 2024 – Brasília

Datas: do dia 16 de maio a 2 de junho

Valores: opções de pratos que variam entre R$29, R$49, R$69 e R$89

Restaurantes: mais de 70 casas participantes, dentro e fora do Plano Piloto, que podem ser conferidas pelo site do festival

