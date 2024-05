Caio Barbieri Dia Livre de Impostos promete descontos em diversos produtos no DF

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal ( CDL-DF ) e a CDL Jovem-DF se preparam para realizar a próxima edição do Dia Livre de Impostos, no próximo dia 06 de junho. O evento, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a carga tributária brasileira, promete descontos em diversos produtos.

Entre os destaques deste ano está a venda de um carro, um Citroën C3 Live Pack 24/24, na cor grafite. Com preço original de R$ 84.990,00, o veículo será comercializado por R$ 64.990,00. Os interessados podem obter mais informações sobre como participar no site da CDL Jovem-DF .

Além do carro, o DLI contará com a participação de empresas do ramo alimentício, como a TB Burguer, que oferecerá sanduíches do cardápio com até 32% de desconto. Por exemplo, o Tradicional Smash, que normalmente custa R$ 26,90, será vendido por R$ 18,30 durante o evento.

Segundo o coordenador da CDL Jovem-DF, Hugo Leite, o Dia Livre de Impostos visa tornar tangível a carga tributária para a população e promover uma reflexão sobre a relação entre impostos e qualidade dos serviços públicos.

“Este é um movimento de conscientização da população sobre a quantidade de impostos que ela paga. O objetivo é tornar tangível a carga tributária e, assim fazer com que as pessoas reflitam se a quantidade de impostos paga é adequada para a qualidade dos serviços públicos que são ofertados”, explica o coordenador da CDL Jovem-DF, Hugo Leite.

Além disso, a CDL-DF aproveita o evento para chamar atenção para a regulamentação da Reforma Tributária. “A Reforma Tributária, aprovada no ano passado, é um passo importante na desburocratização do nosso sistema, mas é preciso assegurar que agora, na fase de regulamentação, não haja aumento de tributos, especialmente para o micro, pequenos, médios empresários e para os microempreendedores individuais”, explica o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira.

