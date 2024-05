Redação GPS Conheça os jurados regionais da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

A 6ª edição da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25 está com inscrições abertas até o dia 19 de junho. Esta competição global, promovida pela S.Pellegrino Young Chef Academy, tem como objetivo descobrir a próxima geração de chefs talentosos ao redor do mundo. Com o tema “Bring Your Future to the Table”, a competição anunciou o júri regional da América Latina e Caribe para a Final Regional, que acontecerá em setembro no Peru.

Os cinco chefs que compõem o júri regional são figuras importantes no cenário gastronômico e terão a responsabilidade de selecionar e divulgar o vencedor regional. Conheça mais sobre cada um deles:

Janaina Torres (Brasil)

Janaina Torres é uma chef paulistana, proprietária de vários negócios gastronômicos premiados no centro de São Paulo. Fundou A Casa do Porco em 2015, que rapidamente se destacou entre os melhores restaurantes da América Latina.

Dolli Irigoyen (Argentina)

Chefe de cozinha, apresentadora de televisão e autora, Dolli Irigoyen tem mais de 50 anos de carreira. No seu espaço, Espacio Dolli, ela mantém uma cozinha de teste, escola de culinária, espaço para eventos, biblioteca e loja. Em 2023, ganhou o Icon Award por sua contribuição à gastronomia.

Gabriela Cámara (México)

Empresária nascida em Chihuahua, Gabriela fundou o Contramar na Cidade do México em 1998. Ela se destacou por sua culinária simples com ingredientes frescos de alta qualidade, expandindo seu império gastronômico com vários outros restaurantes.

James Berckemeyer (Peru)

Com mais de 23 anos de experiência, James é o fundador dos restaurantes Cosme, Alado e Pánguche. Formado pelo Cordon Bleu no Peru e com mestrado no ICIF, na Itália, trabalhou em restaurantes renomados como Agli Amici, El Celler de Can Roca e Arzak.

Mario Castrellón (Panamá)

Chef por trás do aclamado Maito na Cidade do Panamá, Mario Castrellón é um visionário da gastronomia panamenha. Seu restaurante foi o primeiro da América Central a entrar na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina em 2016.

Inscrições

Os chefs com menos de 30 anos que desejam competir na Final Regional da América Latina e Caribe devem se inscrever na competição até 19 de junho de 2024.

The post Conheça os jurados regionais da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .