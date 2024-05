Redação GPS Carro com mais de R$ 100 mil em dívidas é apreendido pelo Detran

No início da tarde da última quinta-feira (23), uma equipe da Unidade de Operação Aérea do Detran-DF , que seguia para uma missão com drone, abordou um veículo Chevrolet Cobalt com 648 infrações registradas, na Epia Norte, altura do Colorado. O veículo tinha como último licenciamento pago o do ano de 2021.

O Cobalt acumula um débito de R$ 101.600,26, sendo R$ 86.995,69 de multas e R$ 14.604,57 em notificações de autuações. A maioria das infrações cadastradas é por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho, além de registros por transitar em faixas exclusivas.

O veículo foi levado para o pátio do Detran da Asa Norte e permanecerá no local até que o proprietário regularize a situação. Caso não seja retirado em 60 dias, o veículo poderá ser leiloado e os débitos que restarem serão lançados na dívida ativa para o dono atual do Chevrolet.

