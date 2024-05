Pedro Reis Agendão GPS: pagode, teatro e festivais gastronômicos agitam o fim de semana

Chegou o último final de semana de maio e o GPS|Brasília separou uma lista com os principais eventos para quem quiser curtir na Capital. O tradicional Agendão une as atrações musicais, teatrais e gastronômicas que vão ditar o ritmo desta sexta, sábado e domingo. O destaque fica para a noite de pagode do Funn Festival, com Péricles, Ferrugem e Pixote.

Funn Festival

Prepare-se para um fim de semana repleto de música no Funn Festival, que traz grandes nomes ao Estacionamento 9 do Parque da Cidade. Na sexta-feira (24), Chico César e Zeca Baleiro apresentam “Ao Arrepio da Lei”, seguidos pelo icônico Zé Ramalho. No sábado (25), o ritmo muda com Péricles, Ferrugem e Pixote garantindo a animação.

Serviço:

Funn Festival 2024

Datas: sexta-feira (24) e sábado (25)

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Ingressos: site

Nany People em ‘Como Salvar Um Casamento’

O humor toma conta do Teatro Royal Tulip no sábado (25), às 19h, com Nany People estreando seu monólogo “Como Salvar Um Casamento”. A atriz e humorista promete arrancar risadas com suas dicas irreverentes sobre a vida a dois, em um espetáculo que une comédia e reflexão. Os ingressos estão à venda a partir de R$70 (meia-entrada).

Serviço:

Como Salvar Um Casamento

Única apresentação: sábado (25)

Horário: 19h

Local: Teatro Royal Tulip – SHTN Trecho 1 Conjunto 1B – Bl. C, Brasília

Ingressos: R$140 (inteira) e R$70 (meia-entrada) | R$100 (ingresso solidário com 1 kg de alimento e Blepauze) e R$70 (Correio Braziliense)

Informações: (61)3424-7202

Ingressos antecipados: Sympla ou na Belini (113 Sul) sem taxas

Agenda diversificada no Teatro Brasília Shopping

O Teatro Brasília Shopping oferece uma programação variada para todos os públicos. Na sexta-feira (24), David Coelho traz o melhor da nova MPB com duas apresentações. No sábado (25), a “Noite de Gala Sá Pateia” celebra o Dia Internacional do Sapateado. Por fim, a Companhia da Ilusão apresenta a emocionante peça “As Aventuras do Ouriço”, no sábado (24) e no domingo (25), às 16h.

Serviços:

David Coelho

Data: sexta-feira (24)

Horários: 19h e 20h30

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: Livre

Ingressos: Clube do Ingresso e custam R$80

Sá Pateia

Data: sábado (25)

Horário: 20h

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: Livre

Ingressos: Sympla | a inteira custa R$60 e a meia-entrada R$30

As Aventuras do Ouriço

Data: 25 e 26 de maio

Horário: 16h

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: Livre

Ingressos: disponíveis na bilheteria do local, a partir das 15h. A inteira custa R$60 e a meia-entrada R$30

Brasas Festival: churrasco e música

Domingo (26) é dia de churrasco e música no Estacionamento 7 do Parque da Cidade, com a quarta edição do Brasas Festival. Serão mais de 30 estações de churrasco e um open bar completo, das 11h às 20h. Mestres churrasqueiros renomados e bandas como Duoderiz e The Flame Orchestra garantem a diversão. Ingressos disponíveis a partir de R$310.

Serviço:

Brasas Festival

Quando: domingo (26), das 11h às 20h

Onde: Estacionamento 7 do Parque da Cidade

Ingressos: estão à venda pelo site Digital Ingressos, e custam: R$310 (individual); R$840 (ingresso para grupo de 3 pessoas); R$1.350 (ingresso para grupo de 5 pessoas); R$145 (crianças de 9 a 12 anos)

Informações: @brasasfestival

Feira Saberes e Sabores de Goiás no CCBB

O CCBB Brasília celebra a cultura goiana com a feira Saberes e Sabores de Goiás, nos dias 25 e 26 de maio, das 10h às 20h. O evento gratuito apresenta uma variedade de artesanato e gastronomia, com produtos únicos e uma praça de alimentação repleta de delícias regionais. Uma oportunidade imperdível para conhecer e apreciar a riqueza cultural de Goiás.

Serviço:

Saberes e Sabores de Goiás

Local: Vão Central do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul

Dias: 25 e 26 de maio (sábado e domingo)

Horários: das 10h às 20h

Acesso: gratuito

Classificação indicativa: livre

Fora do Eixo

As casas Fora do Eixo, no SAAN e SIG, garantem um fim de semana animado com shows de artistas locais. Sexta (24) no SAAN com Benzadeus, sábado (25) com Mistura 61, e domingo (26) com Gabriel Alves. No SIG, Tá Na Medida anima a sexta, seguido por pagodes e DJs durante o fim de semana. Ingressos disponíveis no site Digital Ingressos.

Serviços:

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: sexta e sábado, a partir das 20h | domingo, a partir das 17h

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Valor: a partir de R$20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: sexta, a partir das 12h | sábado, a partir de 12h | domingo, a partir das 15h

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Valor: a partir de R$ 20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Bosque Park Norte comemora dois anos

O Bosque Park Norte celebra seu segundo aniversário com uma programação especial. Na sexta (24), show de Larissa Vitorino, no sábado (25), atividades de ginástica e rock com a banda Sociedade Anônima, e no domingo (26), apresentação de André 14 Voltas. A Vitrine Feira Autoral oferece produtos únicos e artesanais durante todo o fim de semana, junto com o melhor da gastronomia local.

Serviço:

Bosque Park Norte

Local: ST SHLN, SQN 316 comercial da, BL A Proximo a – Asa Norte, Brasília – DF, 70770-561

Sexta-feira (24): 20h – show Larissa Vitorino

Sábado (25): 20h30 – Show Sociedade Anônima

Domingo (26): 19h – André 14 Voltas

Vitrine Feira Autoral: sábado – 12h às 22h | domingo – 12h às 20h

