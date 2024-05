Pedro Reis Vila Galé inaugura seu primeiro hotel na Espanha, o Isla Canela

O grupo hoteleiro português Vila Galé celebrou a inauguração de seu primeiro hotel na Espanha , o Vila Galé Isla Canela, localizado na pitoresca Costa de la Luz, em Huelva. O evento contou com a presença de mais de 400 convidados, incluindo importantes entidades oficiais de Portugal e Espanha, celebridades, parceiros de negócios, clientes e membros da imprensa.

Situado em uma área com acesso direto à praia, o Vila Galé Isla Canela destaca-se pela arquitetura e decoração de inspiração árabe, reminiscentes de um palácio andaluz. Com 300 quartos, todos com varanda e vistas deslumbrantes para o mar, o hotel oferece uma experiência de luxo e conforto aos seus hóspedes.

Os visitantes podem desfrutar de uma ampla gama de comodidades, incluindo uma piscina exterior para adultos e o Clube Nep, que conta com piscina e parque infantil para crianças.

A oferta gastronômica inclui dois restaurantes: o Versátil, que oferece serviço buffet, e o Massa Fina, especializado em culinária italiana. Além disso, três bares – Fidelio, Soul & Blues e Splash – oferecem opções variadas para os momentos de lazer.

Para os que procuram bem-estar e relaxamento, o Satsanga Spa & Wellness oferece piscina interior, salas de massagens e academia. O hotel também está preparado para eventos, com um salão de eventos que acomoda até 450 pessoas e uma sala de reuniões com capacidade para 140 participantes.

Os hóspedes podem escolher entre diferentes regimes de alojamento, como tudo incluído, meia-pensão ou apenas café da manhã. O hotel também está comprometido com a inclusão, dispondo de acessos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

Planos de expansão

Durante o evento, Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, destacou a importância estratégica da Espanha no turismo mundial e a expansão do grupo. “Agora que o concretizamos, e que está dado o primeiro passo, o objetivo é continuar a crescer aqui. Gosto muito de cidades como Sevilha e Madrid e acredito que vão surgir oportunidades”, disse.

Com a abertura do Vila Galé Isla Canela, o grupo Vila Galé passa a contar com um total de 44 hotéis, sendo 32 em Portugal, 10 no Brasil, um em Cuba e, agora, um na Espanha.

