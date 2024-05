Redação GPS Trem subaquático pode ligar Europa à África até 2030

Viajar da Europa até a África de trem? Essa viagem pode se tornar realidade em breve. Esse cenário é um um projeto inovador de túnel ferroviário atualmente em estudo pelos ministérios de transporte da Espanha e do Marrocos. A primeira conexão ferroviária entre os dois continentes pode se tornar até 2030.

A ideia de construir túneis submarinos entre o sul da Europa e o norte da África foi inicialmente proposta em 1979, mas o projeto ganhou um novo impulso com a proximidade da Copa do Mundo de 2030 , que será sediada por Portugal, Espanha e Marrocos.

Recentemente, a Moroccan National Company for Strait Studies (SNED) anunciou o início de um estudo para avaliar a viabilidade do projeto, incluindo custos de construção e logística, conforme reportado pelo The Telegraph.

Esse túnel ferroviário tem o potencial de transformar o transporte entre Espanha e Marrocos, permitindo que um trem saia de Madri e chegue a Casablanca em aproximadamente cinco horas e meia. Atualmente, essa viagem leva mais de 12 horas de carro e balsa, enquanto de avião dura cerca de duas horas.

O projeto também contempla a possibilidade de integração com as redes ferroviárias existentes em ambos os países, proporcionando aos passageiros a oportunidade de prosseguir suas viagens além das duas cidades principais. Se concretizado, esse projeto não apenas reduzirá significativamente o tempo de viagem, mas também promoverá uma forma mais sustentável de transporte entre a Europa e a África.

