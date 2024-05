Beatriz Lima Leal Sasha anuncia Mondepars, sua nova marca de moda

Nesta quinta-feira (23), Sasha Meneghel anunciou a sua nova marca de moda, intitulada Mondepars , que tem lançamento oficial previsto para o mês de junho, em um desfile.

O nome Mondepars vem de “monde” (‘mundo’ em francês), e “pars” (‘fazer parte’, em latim), refletindo o ideal da marca. “ É uma declaração de pertencimento consciente, uma celebração de nossa conexão com o mundo e nossa responsabilidade em moldar seu destino “, explicou Sasha em entrevista à Vogue Brasil.

A estilista formada pela faculdade nova-iorquina Parsons School of Design participa ativamente de todos os processos e detalhes da Mondepars, desde a criação, passando pela fábrica à peça final.

Na marca de Sasha, as peças clássicas de moda são reinterpretadas com personalidade, trazendo mais funcionalidade e referências a streetwear e alfaiataria. São peças versáteis, adaptáveis aos mais diferentes estilos e gostos. E de onde vêm as inspirações para a Mondepars? Desfiles, estúdios de design, livros, arquitetura, arte e cerâmica.

