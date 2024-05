Redação GPS Revista classifica filme brasileiro como o “mais sexy” de Cannes

A revista americana Vanity Fair classificou o filme brasileiro “Motel Destino” como “o filme mais sexy de Cannes”. A produção teve sua estreia mundial nesta quarta-feira (23) na 77ª edição do festival de cinema. Competindo na mostra oficial, o longa-metragem está na disputa pela cobiçada Palma de Ouro.

Em sua reportagem, a Vanity Fair escreveu: “o filme mais sexy de Cannes, ‘Motel Destino’, também busca ser o mais político”. Em uma entrevista com a revista, o diretor Karim Aïnouz comentou sobre a avaliação: “Isso é bom saber, porque precisamos disso”.

O novo trabalho do cineasta brasileiro é um thriller erótico ambientado em um motel à beira de estrada no litoral cearense. Esse cenário se torna palco de intensos jogos de desejo, poder e violência. O elenco conta com Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção, que trazem vida a essa narrativa intensa.

O Festival de Cannes, que começou no dia 14 deste mês, se estenderá até este sábado (25). Os vencedores desta 77ª edição serão anunciados na cerimônia de encerramento.

