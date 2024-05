Repórter da Globo é atropelado enquanto trabalhava em Brasília

O jornalista Filipe Matoso , 33 anos e contratado da TV Globo , foi atropelado na manhã desta quinta-feira (23) enquanto trabalhava para a emissora em Brasília. O caso ocorreu na N1, rua paralela à Esplanada dos Ministérios e que liga aos anexos dos órgãos públicos.

Matoso caminhava para o Palácio do Planalto, onde costuma fazer reportagens para a Globo News.

De acordo com informações preliminares, o repórter teve um ferimento na cabeça e passa bem. Ele foi prontamente atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base. De lá, foi atendido em um hospital particular.