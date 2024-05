Fernanda Moura Pedacinho da Costa Amalfitana em BSB: Da Marino recebe convidados

Há alguns meses, uma construção que parecia um pedacinho da Grécia na esquina da 402 Sul vinha chamando a atenção dos brasilienses e despertando a curiosidade. Nessa semana, o mistério foi revelado: trata-se do Da Marino , terceiro empreendimento do Grupo Alife Nino em Brasília.

Com RP de Thiago Miranda , um coquetel foi organizado para celebrar a chegada da casa na cidade. Na ocasião, responsabilidades da capital foram reunidas para apreciarem as criações gastronômicas do chef Massino Barletti.

Inaugurado em 2018, em São Paulo, o Da Marino tornou-se um refúgio para os amantes da gastronomia mediterrânea. Inspirado, principalmente, pelo encanto culinário do Sul da Itália, o local é uma jornada sensorial que transporta os clientes diretamente para a pitoresca costa litorânea italiana, remetendo à atmosfera de Capri e Positano.

No DNA do Da Marino reside o compromisso com ingredientes frescos e com a autenticidade. O destaque fica para um balcão de peixaria que deixa a experiência ainda mais exclusiva, incluindo uma vitrine de pescados frescos do dia, que podem ser comprados e preparados na hora para consumo.

Entre os destaques da casa está a ambientação, especialmente planejada para transportar os visitantes para esse pequeno paraíso italiano. O teto adornado por um céu de limões sicilianos, o azul das águas cristalinas da Costa Amalfitana, no prato ingredientes frescos vindos do mar, além de flores espalhadas pelo salão, criam uma atmosfera acolhedora.

Nesses primeiros dias do restaurante em Brasília, ele segue em soft open e funciona apenas durante o jantar.

Confira os registros do jantar de inauguração feitos por Vanessa Castro:

Pedro Silveira e Alessandro Ávila Paulo Silva (CNTUR), Pedro Silveira, Nei Feniar e Rodrigo Rara Thiago Miranda e Marcela Passamani Thiago Miranda, Fausto Stauffer, Gilvan Alves e Bhrener Matos Pedro Piquet e Bella Salvati Claudia Salomão e Thiago Miranda Nádia Yusuf, Amanda Guerra, Tata Canhedo e Maria Fernanda Salomão Caio Barbieri e Tabata Aragão Bruno Pessoa e Alex Corcino Deputado Beto Richa, José Richa Filho, Amarir César e Desembargadora Maria Do Carmo Deputado Federal Eduardo Bandeira de Mello, Oswaldo Fonseca e Marcelo Heringer Gracco Magalhães e Guilherme Ribeiro Hendy Miranda e Leninha Camargo Diego Pessoa e Luís de Luca Luísa Aragão e Pietro Pimenta Pedro Banhos e Nícolas Graco Natália Bittencourt e Sabrina Albert Nicola Margiotta e Luciana Ferrer Su Maestro e Liana Sabo Sofia Vidigal e Caio Sebba Victor Silva, Henrique Consone, Amanda Sedlmayer, Rafael Pojo e Ivan Oliveira Ana Priscila e Leandro Herbert Cléber Depieri e Ana Luiza Favato Adelaide Chaves e Fernando Azevedo e Silva Isabel e Sérgio Banhos Elina Porto Vivi Campos, Jenner Modesto, Leninha Camargo, Sandra Campos e Elies Soares Ricardo Alcântara e Melissa Chaves Ricardo Castanheira, Bruno Sena e Lucas Lacreta Michaella Aires e Raianny Novaes Ministra do TST Morgana Richa, Procuradora Raquel Dodge, Bradley Dodge e a Procuradora Maria Tereza Uille Gomes Raquel Bandeira (fome de quê) e Raion Almeida (gula certa) Tarik Faraj e Leandro Vaz Tatiane Duarte, Edvania Duarte, Paulo Ricardo e Renata Cristina Thaiz Brito, Pati Vaz e Mari Hilário Ray Bender

