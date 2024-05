Redação GPS Peça premiada ‘A Escritora e o Empalhador de Animais’ volta em cartaz

Com direção do premiado diretor Ernandes Silva e do dramaturgo pernambucano integrante da Academia Pernambucana de Letras (APL), Cícero Belmar, além da presença em cena da atriz premiada nacionalmente pela obra, Lilian França, ‘A Escritora e o Empalhador de Animais’ retorna em cartaz em Brasília após circulação nacional.

O monólogo, com três anos, estreou em maio de 2022 no Centro de Ensino Darcy Ribeiro, Paranoá. No mesmo mês, esteve em cartaz no Teatro Sesc Silvio Barbato, no Setor Comercial Sul.

A peça retrata a história de Elvira, uma mulher casada há 40 anos com Benjamim. Ela passou grande parte de sua vida sofrendo com o isolamento social, com a solidão e com todo o distanciamento e regras impostas pelo marido.

Serviço

Espetáculo ‘A Escritora e o Empalhador de Animais’

Local: Teatro Engrenagem – SCLRN 712 Bloco C Loja 42 Asa Norte

Datas e horários: 24 e 25 de maio, às 20h

Classificação Indicativa: 12 anos

Vendas via Sympla

Valor: R$ 25 (meia-entrada)

