Emanuelly Fernandes GDF lança Semana de Conscientização contra Abuso Sexual Infantojuvenil

Na noite dessa terça-feira (21), cerca de 200 pessoas se reuniram no Sesi Lab para o evento de abertura da campanha Maio Laranja, promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa marcou o início de uma semana temática de combate ao abuso sexual infantojuvenil, com diversas ações organizadas pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) .

O evento contou com a presença de autoridades governamentais, políticos, juristas, ativistas e membros da sociedade civil. A secretária da Sejus-DF, Marcela Passamani, destacou a importância da campanha para a conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes.

“É importante que nos unamos nessa campanha e na conscientização de que é dever não somente do Estado, mas de toda a sociedade zelar pelos direitos das crianças e adolescentes do DF” , afirma Passamani.

O painel de abertura, intitulado “O Panorama da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil”, apresentou uma visão abrangente sobre o tema. Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, foi uma das palestrantes e enfatizou a necessidade de dar visibilidade aos alarmantes números da violência.

A empresária e ativista Luiza Brunet e Mário Volpi, chefe de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef no Brasil, também contribuíram com suas perspectivas durante a roda de conversa.

Campanha

Durante a semana, o documentário “Um Crime entre Nós”, que aborda a exploração sexual infantil, será exibido diariamente das 19h às 20h no espaço cultural. Além disso, a equipe do Centro Integrado 18 de Maio realizará blitzes educativas na Rodoviária do Plano Piloto, das 9h às 12h, até sexta-feira (24). Essas ações contarão com a participação de membros da Vara da Infância e Juventude (VIJ), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e do Núcleo da Infância e Juventude (MPDFT).

Em frente ao Sesi Lab, a unidade móvel da Polícia Civil do DF estará disponível para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para crianças e adolescentes, sem necessidade de agendamento, até sexta-feira (24).

A campanha Maio Laranja reafirma o compromisso do GDF em proteger e promover os direitos das crianças e adolescentes, mobilizando a sociedade para combater a violência sexual infantojuvenil.

