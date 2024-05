Fernanda Moura Em grande festa para cerca de 800 pessoas, Hidden celebra retorno

Um dos rolês mais queridos de Brasília está oficialmente de volta. O Hidden , em 6ª edição, ocupa novamente a Casa Manchete. Para abrir da maneira mais especial, um evento deu o play no retorno do projeto com muita música da banda ‘O Bando’, além do Bloco Eduardo e Mônica e dos artistas Talys, Adriana Samartini, Thiago Nascimento, Rafael Monte Rosa, Renato Azambuja, Marquinho Vital e Meolly.

A grande festa para cerca de 800 pessoas contou com as delícias da chef Mara Alcamim. À frente dos restaurantes Na Mata e Farofa – em São Jorge na Chapada dos Veadeiros, ela serviu o Arroz Cremoso (de picadinho filé mignon e de shimeji para a galera vegetariana), suas versões únicas de Batata Frita e Asinha de Franga, bem como o Choripan.

Os vinhos e espumantes ficaram por conta de Del Maipo e Estrella Galícia. Para quem preferiu ficar só nos petiscos, a pedida foi a charcutaria espanhola Haciendas.

Entre um brinde e outro, o público pôde conferir a primeira exposição de arte do Hidden, que trouxe o artista plástico Augusto Correia. Na ocasião, ele apresentou suas telas feitas a partir de combinações inesperadas de bolinhas multicoloridas.

“Diante de tanta coisa boa que está vindo por aí, arrisco dizer que esta edição tem tudo para ser uma das melhores entre aquelas que já fizemos. Prova disso foi como tudo aconteceu nessa noite, em ritmo de uma perfeita simbiose entre o público e nossas atrações. Realmente, foi muito lindo de se ver”, comentou a idealizadora do projeto, Mari Braga.

Confira os registros da noite:

Daniel e Mari Braga Luisa e Andre Sabaraense Caio Carbieri, Thabata Aragão e Virgínia Sciascia Tiago Sato, Cristiano Komia e Leonardo Torelly Ana Carolina Alarcão e Fred Ferreira Aline Adriano e Raimundo Lima Alexandre Silveira e Bruno Mello Adriana Portella, Talita Daher, DJ Ana Chris Regina Abreu, Carol Mendes, Aline Guimarães e Ju Barbosa Cristiano Zaranza, Ana Paula Gontijo, Fernando Bittar e Marcela Rolim Claudia Meireles, Luciana Alcamim e Sheila Wobido Bruno Stuckert O pequeno Davi, Roberto Munhoz e Larissa Alvarenga Pedro Amorim e Juliana Rios Gisele Regmer e Lucille Regner_ Tati Vartuli, Tati Carvalho e Mariana Carolina Souza_ Tiago Sato, Cristiano Komia e Leonardo Torelly Adriana Samartini Cleber Depieri e Ana Favato DiegoBarbosa e Natalia Godoy Adriana Morais e Tati Pinardon Adriana Nasser e Eugênio Cue Carlos Simpson e Adriana Portella Edu e Ariela Nobre Júlia Rodrigues e Gabriela Azevedo Marco Fonseca e Eduarda Ayres

