Tiago Fernandes Copa do Brasil: Os quatro times grandes do RJ estão nas oitavas

Nessa quarta-feira (22), mais oito times se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil . Entre eles, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Eles se juntaram ao Vasco da Gama, que já havia garantido sua vaga na próxima fase da competição na última terça-feira (21). Com isso, todos os quatro principais times do Rio de Janeiro seguem firmes e fortes nas oitavas de final da segunda principal competição do País. Esse feito não acontecia desde 2013.

Os confrontos de 2024 foram não trouxeram surpresas negativas para os cariocas até agora. O Fluminense não deu brecha para qualquer tipo de zebra ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã. O jogo marcou o reencontro de John Kennedy com as redes. O atacante, que entrou no segundo tempo, marcou seu segundo gol do ano. O outro foi marcado por Arias. No jogo de ida, em Cariacica, o Tricolor já havia vencido por 2 a 0.

O Botafogo também se classificou para as oitavas ao superar o Vitória por 2 a 1 , no Barradão. Luiz Henrique e Júnior Santos marcaram para o alvinegro. Daniel Júnior diminuiu para o time baiano. Botafogo já havia vencido o primeiro jogo no Engenhão por 1 a 0.

O Flamengo sofreu um pouco, mas passou longe de colocar a classificação em risco , pois já estava com a vantagem por conta da vitória na primeira partida do confronto. Pedro marcou no fim e garantiu mais uma triunfo por 1 a 0.

Para completar o quarteto, o Vasco foi o que mais passou aperto e chegou perto de deixar escapar a vaga para as oitavas. Após um jogo de reviravoltas contra o Fortaleza, o tempo regulamentar terminou em 3 a 3. Como o primeiro jogo também tinha terminado empatado, a decisão foi para os pênaltis. Foi aí que brilhou o goleiro Léo Jardim, que defendeu a última cobrança do time cearense e decretou a vitória por 5 a 4.

Agora, os quatro times considerados grandes do estado carioca apenas esperam o sorteio para saber quem vão enfrentar nas oitavas de final. Na última vez que eles estiveram juntos nessa etapa do campeonato, onze anos atrás, Botafogo, Flamengo e Vasco conseguiram ainda avançar às quartas de final, enquanto o Fluminense caiu nas próprias oitavas para o Goiás.

