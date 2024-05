Pedro Reis Conheça “Loucos Amores Líquidos” a produção italo-brasileira que estreia este ano

A coprodução italo-brasileira “Loucos Amores Líquidos” promete cativar o público com uma história de amor, identidade e raízes familiares. Dirigido por Alexandre Avancini e distribuído pela H2O Films, o longa-metragem explora as vidas de três mulheres de diferentes gerações que buscam entender suas origens na pitoresca região de Basilicata, na Itália.

A trama, escrita por Clovys Torres e Aimar Labaki, segue uma mãe, filha e neta em sua jornada por amor e autoconhecimento. Ambientada em paisagens deslumbrantes tanto na Itália quanto no Brasil , o filme promete uma rica experiência cultural, integrando elementos de arte, arquitetura, gastronomia e música.

A produtora Daíse Amaral, que também atua no filme, descreve o projeto. “Esse projeto é uma voz que tem dentro de mim no resgate do amor e da identidade. Esse projeto é sobre resgate” , disse.

O diretor Alexandre Avancini expressou seu entusiasmo sobre as filmagens na Itália: “Só o fato de filmar na Itália, grande parte do projeto, é um privilégio para qualquer cineasta. As locações são maravilhosas” . A escolha dos locais de filmagem, que inclui Poços de Caldas e Diamantina no Brasil, e a bela região de Basilicata na Itália, promete oferecer um pano de fundo visualmente impressionante para a narrativa.

O elenco é uma mescla de talentos brasileiros e italianos, incluindo Ângela Vieira, Eriberto Leão, Paloma Bernardi, Paulo Betti, Marcos Pasquim, Edoardo Costa e Giulia Ragazzini.

Eriberto Leão, um dos protagonistas, está otimista quanto à recepção do público: “Uma comédia romântica genial, profunda e engraçada ao mesmo tempo. Na primeira leitura, fui arrebatado pelo roteiro. As risadas certamente virão, naturalmente, das relações absolutamente humanas entre os personagens. Acredito que o público vai se identificar muito com cada um dos personagens, pois todos eles são extremamente genuínos.”

Paulo Betti compartilhou sua conexão pessoal com a história: “Meus avós paternos e maternos vieram da Itália, então tenho uma conexão grande com a cultura italiana. Estou numa fase de valorizar a minha ancestralidade.”

“Loucos Amores Líquidos” tem estreia prevista para o final do segundo semestre deste ano.

