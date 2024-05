Yumi Kuwano Confraternização reúne colaboradores atuais e antigos de Ricardo Maia

No último domingo (19), o hair stylist Ricardo Maia , sócio do Renoir & Ricardo Maia , no Lago Sul, recebeu uma homenagem dos colaboradores.

A iniciativa foi organizada pelos integrantes atuais da equipe, e também contou com colaboradores antigos que trabalharam em diferentes épocas com o cabeleireiro, como uma forma de demonstração de respeito e valorização dos ensinamentos passados pelo artista ao longo de quase 30 anos de carreira.

Gabriel Alvez, que começou a trabalhar como assistente de Ricardo Maia em 2013 e lá se tornou maquiador profissional, afirma que a festa foi um momento muito especial para todos.

“Eu particularmente tenho muita gratidão pela oportunidade de ter trabalhado com ele e com os outros profissionais da equipe também”, ressalta.

O evento foi um almoço na Mansão Eventos JF, no Park Way, com churrasco à beira da piscina. O buffet foi assinado por Cicero Silva . Já as bebidas ficaram sob responsabilidade da Wine C , e os doces e bolo foram assinados pela Confeitaria Helena Rege .

O DJ Matheus (@_theusalvs) foi o escolhido para animar a festa.

The post Confraternização reúne colaboradores atuais e antigos de Ricardo Maia first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .