Cenários de Bridgerton: descubra onde a série foi filmada

A 3ª temporada de Bridgerton acabou de estrear na Netflix e as curiosidades sobre a série do momento não param de surgir. Uma delas é em relação aos cenários da trama, que muitas vezes são gravados sim em castelos reais.

No entanto, Bridgerton não é um lugar real e recebeu o nome da família, uma criação fictícia da autora Julia Quinn. A série é filmada em muitos locais, desde casas senhoriais até palácios e castelos. Um deles é o Castelo Howard, em Yorkshire, no norte da Inglaterra.

Já a casa da família Bridgerton fica em Grosvenor Square, uma zona de Mayfair, em Londres. Porém, as filmagens aconteceram mesmo do outro lado da cidade, em Greenwich, no sudeste de Londres, nos limites do Greenwich Park, que atualmente abriga a The Wernher Collection, uma coleção de mais de 700 peças de arte que pode ser visitada.

No interior, as filmagens acontecem na Halton House, perto de Aylesbury, um edifício em estilo de castelo que também foi usado em The Crown como a casa francesa do abdicado rei Edward VIII. Mas várias casas são utilizadas como cenário para os cômodos da casa.

Fora de Londres, alguns lugares representam a capital, como o Royal Recent de Bath, enquanto a residência rural da família Bridgerton fica em Hertfordshire.

Os novos locais escolhidos para a 3ª temporada da série são: Oxfordshire, Berkshire, Lincolnshire, Middlesex, Surrey, Kent e Bedfordshire.

