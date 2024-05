Agência Brasília BRB abre agência no Iate Clube de Brasília

Reforçando sua presença em Brasília, o BRB entrega mais uma agência à capital federal. Nesta quinta-feira (23), foi inaugurada uma nova unidade no Iate Clube de Brasília, que será responsável pelo atendimento dos mais de 4,3 mil sócios do clube , além de quase 12 mil dependentes.

Em funcionamento desde 1960, o Iate Clube é um patrimônio esportivo e cultural de Brasília. Com seu portfólio de modalidades, contribui para movimentar o eixo do esporte local e nacional, valorizando talentos e proporcionando bem-estar e qualidade de vida. A agência está inserida no novo modelo de atendimento de varejo do BRB, que proporciona integração das experiências física e digital , com o design inovador que já rendeu ao banco o reconhecimento internacional com o Muse Design Awards em 2022.

“A partir dessa parceria com o Iate, um clube de referência em Brasília, o BRB irá proporcionar a melhor experiência bancária para a família iatista. Vamos levar o jeito BRB de atender para os novos clientes” , afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

A inauguração faz parte do plano de expansão do BRB, que prevê a abertura, ainda em 2024, de novas agências no Distrito Federal e em outras unidades da Federação.

