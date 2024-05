Redação GPS Brasília recebe campeonato de hipismo CSN XVIII Copa JK 2024

O CSN – XVIII Copa JK , um dos principais eventos do calendário de hipismo irá acontecer em Brasília a partir de quinta-feira (23) até domingo (26). A premiação do evento é de 375.000,00 e esta será a maior edição de salto que a capital recebeu nos últimos anos. O evento se destaca pela importância das provas e etapas classificatórias.

O evento é organizado pela Federação Hípica de Brasília e sediada pela Sociedade Hípica de Brasília e conta com mais de 400 atletas inscritos, reunindo os principais cavaleiros brasileiros. Sergio Marins (Campeão Brasileiro) e os brasilienses Stephan Barcha (Bicampeão Brasileiro e Campeão Pan-Americano 2023), Thiago Rhavy e Luís Felipe Pimenta estarão presentes.

Nesta edição, a Copa JK contará com a disputa da 3ª etapa do Circuito Sênior Top, 4ª etapa do Circuito CN, 4ª etapa Seletiva da Juventude e a 5ª etapa do RK FHBR. Com três pistas disponíveis – grama, areia principal e picadeiro coberto.

“ Brasília ocupa lugar de referência no hipismo, porque aqui nós temos os melhores cavaleiros do Brasil. Além disso, a competição oferece um prêmio equivalente aos campeonatos olímpicos ”, ressalta o Presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. Também é possível adquirir mesas para o Camarote VIP.

Serviço:

CSN XVIII Copa JK 2024

Data: 23 a 26 de maio, a partir das 8h

Local: Sociedade Hípica de Brasília – SHIP, Área Especial Conjunto 08, Nº S/N, Asa Sul

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @fhbr_hipismo e site www.fhbr.com.br

Entrada gratuita. Para adquirir mesas para o Camarote VIP entre em contato pelo (61) 3245-5870

The post Brasília recebe campeonato de hipismo CSN XVIII Copa JK 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .