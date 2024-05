Yumi Kuwano Venda geral do Rock in Rio 2024 começa nesta quinta-feira (23)

Os ingressos do Rock in Rio 2024 começam a ser vendidos para o público geral nesta quinta-feira (23), no site Ticketmaster . As vendas acontecem exclusivamente pela internet.

Na pré-venda , liberada na última segunda-feira (20), os ingressos para os clientes Itaú esgotaram em 2h15 minutos. De acordo com a organização, mais de 300 mil bilhetes foram vendidos em tempo recorde.

Ingressos para os dias que têm Travis Scott (13 de setembro) e Shawn Mendes (22 de setembro) como atração principal terminaram em menos de 40 minutos. Já os dos dias 14, que contará com Imagine Dragons, e 20, com Katy Perry, levaram cerca de uma hora para acabar.

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do festival para associados ao Rock in Rio Club, com preços entre R$ 397,50 e R$ 795.

O Rock in Rio, que comemora 40 anos nesta edição, acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

No último sábado (18) o evento divulgou o line-up completo dos palcos New Dance Order e Espaço Favela, além de confirmar as atrações que ainda faltavam nos palcos Mundo e Sunset. Serão mais de 50 artistas e bandas como Mariah Carey, Cyndi Lauper, Avenged Sevenfold, Shawn Mendes, além de nomes nacionais como Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Iza e Lulu Santos.