STF recebe lançamento do Anuário da Justiça no Brasil nesta quarta (22)

Nesta quarta-feira (22), o Supremo Tribunal Federal ( STF ) será palco do lançamento da 18ª edição do Anuário da Justiça Brasil. Promovido pelo site Consultor Jurídico (Conjur) em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), o evento reunirá diversas autoridades do Judiciário para ter acesso à obra, considerada a mais completa radiografia do Judiciário brasileiro

A publicação oferece uma análise profunda das decisões judiciais que têm maior impacto na sociedade. A cada edição, a obra revisita e documenta as influências mútuas entre o Judiciário e a sociedade brasileira, destacando como as decisões judiciais moldam e são moldadas pelo contexto social e econômico do país.

O lançamento do anuário contará com a presença de ex-ministros do STF, ministros atuais, representantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e membros da diretoria da FAAP, consolidando a importância e relevância desta publicação no cenário jurídico nacional.

Além disso, a versão digital do Anuário da Justiça Brasil estará disponível no site anuario.conjur.com.br a partir do dia 22 de maio. Para os interessados na versão impressa, a revista já está em pré-venda na Livraria ConJur.

