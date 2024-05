ESTADÃO CONTEÚDO Senna será homenageado no GP de Mônaco de F-1

Em 1º de maio, a morte de Ayrton Senna completou 30 anos e o legado deixado pelo brasileiro continua a ser lembrado na Fórmula 1. Desta vez, o tricampeão mundial será homenageado por Oscar Piastri, da McLaren, durante o GP de Mônaco , no fim de semana. O australiano vai usar um capacete com as cores azul, verde e amarelo, que representam a bandeira do Brasil, no circuito de Montecarlo.

O capacete é inspirado no que o piloto brasileiro usava e, além da pintura diferenciada, tem o nome “Senna” escrito na parte traseira. “Essas cores icônicas correndo nas ruas de Mônaco novamente”, disse a McLaren em publicação nas redes sociais. Na imagem divulgada pela escuderia, é possível ver o equipamento usado por Senna e o que será utilizado por Piastri em Mônaco lado a lado.

As homenagens a Ayrton Senna não param por aí. A McLaren anunciou na terça-feira a decisão de deixar o laranja de lado na pintura do MCL38 para o circuito de Mônaco, e o carro também recebeu as cores azul, verde e amarelo em tributo ao brasileiro. O brasileiro correu pela escuderia britânica entre 1988 e 1993, e subiu ao lugar mais alto do pódio 35 vezes no período.

Além disso, a escolha pelo GP de Mônaco não é por acaso. Senna é o recordista de vitórias no circuito com seis triunfos. “Por ser o trigésimo aniversário, a equipe escolheu reconhecer e celebrar sua vida em um de seus lugares favoritos e mais bem-sucedidos para correr, Mônaco. Estamos ansiosos para correr com esse layout vibrante e bonito neste fim de semana”, disse o CEO da McLaren, Zak Brown.

Além da pintura personalizada no MCL38 e do capacete, a equipe preparou macacões sob medida inspirados em Senna para os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri usarem ao longo do fim de semana do circuito. O GP de Mônaco será realizado entre sexta-feira e domingo, no circuito de rua de Montecarlo.

