Redação GPS Red carpet de Cannes: brasileiras mantém posição de destaque

O luxuoso Festival de Cannes é um dos eventos mais importantes do ano no calendário cinematográfico, mas sabemos que o destaque fica para os looks extravagantes usados pelas celebridades que passam pelo red carpet.

Como de costume, os brasileiros se destacam nas escolhas das vestimentas grifadas. Nesta edição, que acaba em 25 de maio, Marina Ruy Barbosa, Isabelle Drummond, Enzo Celulari, Bruna Biancardi, Livia Nunes, Gkay, Thássia Naves, Juliana Paes e Rafa Kalimann foram apenas alguns dos nomes do País que desfilaram peças de grandes estilistas.

Entre os estilistas escolhidos, Marina optou por Giambattista e joias de Chopard; Biancardi foi de Eman Alajlan; Livia e Isabelle de Dior, e por aí vai.

O GPS preparou um compilado com fotos das celebridades brasileiras que passaram pelo tapete vermelho do evento. Olha só: