Henrique Neri Projeto obriga órgãos públicos a oferecer opções veganas

O Projeto de Lei 1057/24, da deputada Duda Salabert (PDT-MG), torna a oferta de alimentação vegana em órgãos públicos, incluindo escolas, universidades, ministérios, autarquias, presídios e hospitais. As refeições deverão ser balanceadas nutricionalmente, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. As informações são da Agência Câmara de Notícias .

“A alimentação vegana é reconhecida pelos benefícios à saúde e ao meio ambiente, contribuindo para o bem-estar individual e coletivo”, disse a deputada. Incluir opções veganas nas refeições oferecidas nos órgãos públicos, acrescenta a parlamentar, respeita os princípios da democracia e da igualdade.

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

