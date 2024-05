Redação GPS Primeiro-ministro dissolve Parlamento do Reino Unido e convoca eleições

O primeiro-ministro do Reino Unido , Rishi Sunak , pegou até mesmo membros de sua própria sigla, o Partido Conservador, de surpresa ao convocar eleições antecipadas para o país. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (22), juntamente com a dissolução do Parlamento britânico.

Marcadas para o dia 4 de julho, as novas eleições representam uma antecipação considerável, já que segundo o calendário atual, o pleito deveria acontecer somente em janeiro de 2025. Caso não seja reeleito, o Reino Unido poderá ter seu quarto primeiro-ministro em um período de apenas dois anos.

O anúncio foi feito na porta de Downing Street, a sede do governo britânico em Londres, e surpreendeu não apenas os membros do Partido Conservador, mas também a população em geral. Segundo o premiê, a decisão de adiantar as eleições foi motivada pela divulgação de dados econômicos positivos para seu governo, o que o levou a considerar que era o momento adequado para convocar o pleito.

Sunak enfatizou a importância de escolher o caminho certo para o futuro do país. “Esta estabilidade econômica duramente conquistada sempre foi apenas o começo. A questão agora é como e em quem você confia para transformar essa base em um futuro seguro para você, sua família e nosso país.”

O líder do Partido Trabalhista, principal rival dos Conservadores, Keir Starmer, desponta como favorito nas pesquisas de intenção de voto. Caso ele vença as eleições, os trabalhistas retornarão ao poder após 14 anos.

A incerteza paira sobre a candidatura de Sunak à reeleição, já que o mesmo não informou se participará do pleito. O ministro da Economia, Jeremy Hunt, manifestou apoio ao premiê, declarando que lutará para que Sunak seja reeleito e para que o país tenha um governo capaz de tomar decisões difíceis.

A antecipação das eleições acontece após Sunak assumir o governo em substituição à ex-premiê Liz Truss e prometer medidas como controle da inflação e reativação da economia. Seu mandato também ficou marcado por polêmicas, como o projeto para enviar imigrantes ilegais para Ruanda.

Com as expectativas de uma nova campanha eleitoral acirrada, Sunak reiterou o compromisso em restabelecer a estabilidade econômica do país pós-Brexit e pandemia. No momento do discurso, a música Things Can Only Get Better , da banda britânica D:Ream, tocava ao fundo, trazendo à tona memórias da campanha que levou o trabalhista Tony Blair à vitória em 1997.

