Redação GPS Museu em Paris oferece hospedagem durante abertura dos Jogos Olímpicos

Em uma iniciativa inédita e inovadora, o Museu D’Orsay , um dos mais prestigiados museus de Paris, se uniu ao Airbnb para oferecer uma experiência aos amantes da arte e do esporte. No dia 26 de julho, data da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, um sortudo visitante terá a oportunidade de passar a noite na sala do relógio do museu.

O luxuoso quarto foi projetado pelo designer francês Mathieu Lehanneur, que também assina o desenho da tocha e do caldeirão olímpicos. A acomodação, já disponível no Airbnb, destaca-se por sua decoração sofisticada e por abrigar peças exclusivas, como os sofás curvilíneos Familyscape e as mesas laterais Trinity

O ambiente é complementado pelo parquet em estilo Versalhes, teto abobadado e uma cama “flutuante”, proporcionando uma experiência visualmente deslumbrante e confortável.

“Criei um espaço único, romântico e contemporâneo, íntimo e suntuoso. Cercado pelas obras dos maiores pintores impressionistas, convido você a experimentar a noite mais bonita de Paris, assistindo a um evento histórico: a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024”, detalha Mathieu Lehanneur no anúncio.

Para participar, os interessados devem enviar uma solicitação ao Airbnb, explicando o motivo pelo qual desejam viver essa experiência única. O prazo para os pedidos vai até 31 de maio, e a participação é gratuita.