Beatriz Lima Leal Loewe inaugura primeira loja no Brasil

Neste mês, a Loewe inaugurou sua primeira loja no Brasil – e na América Latina. Localizada no piso superior do shopping Iguatemi São Paulo, a loja da marca espanhola traz as peças de primavera-verão 2024, bolsas, calçados, artigos de couro, óculos de sol e demais acessórios.

O espaço de 1,238m² segue o conceito da Casa Loewe, idealizado pelo diretor criativo da marca Jonathan Anderson. A decoração tem curadoria inspirada na casa de um colecionador de arte, com as cores verde, marrom e prata dominando o espaço, enquanto mármore lilás, prateleiras de carvalho e pisos de concreto equilibram os tons, deixando a loja mais sofisticada.

As peças de arte são cuidadosamente selecionadas da coleção internacional de arte e design da Loewe . Em exibição, estão as séries em aquarela sobre papel de Daniel Steegmann Mangrane, baseadas em Barcelona — Lichtzwang (2001) e Lichtzwang (2010).

Loewe em São Paulo (Foto: Flavio Teperman/cortesia Loewe) Loewe em São Paulo (Foto: Flavio Teperman/cortesia Loewe)

Os móveis da loja da Loewe no Brasil incluem poltronas Utrecht, que ficam ao lado das icônicas mesas de martini de ferro da Loewe, e uma escultura de luz Akari de Isamu Noguchi. Além disso, dois tapetes de lã com reproduções da obra “ White Horse, South Downs ” do artista têxtil britânico John Allen.

Os produtos que a Loewe acredita que serão os best-sellers da marca no Brasil são as bolsas Flamenco e Puzzle.

The post Loewe inaugura primeira loja no Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .