Redação GPS Line-up do Rock the Mountain é confirmado

O festival Rock the Mountain (RTM), que acontece em Itaipava, Petrópolis, no Rio de Janeiro, anunciou seu aguardado line-up para a edição de 2024. Realizado na charmosa serra fluminense, o evento está marcado para dois finais de semana, dias 9 e 10 de novembro e dias 16 e 17 do mesmo mês.

Com a proposta de promover uma experiência única em meio à natureza, o RTM reúne juventude, modernidade, sustentabilidade, liberdade, estilo, diversão, gastronomia e muita música.

O festival deste ano contará com apresentações de renomados artistas nacionais como Anitta, Joelma, O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo), Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar , CPM 22, Nação Zumbi, Seu Jorge e Planet Hemp.

Outros nomes de destaque incluem Nando Reis, Matuê, Mart’Nalia, Letrux, Preta Gil e Papatinho. Os ingressos estão disponíveis via Sympla .

O Rock the Mountain mantém seu compromisso com a sustentabilidade e iniciativas ecológicas. Desde 2019, o festival busca reduzir o impacto ambiental com ações como compensação de emissão de CO2 via crédito de carbono, certificações e licenciamentos ambientais, plantio de mudas em parceria com a ONG Projeto Água.

Além disso, o encontro entrega uma praça de alimentação 100% vegetariana, uso de eco-copos em vez de descartáveis, cenografia sustentável e bebedouros gratuitos para todos.

Confira o line-up completo:

Anitta

Joelma

O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

Zeca Pagodinho

Pabllo Vittar

CPM 22

Nação Zumbi

Seu Jorge

Planet Hemp

Nando Reis

Matuê

Mart’Nalia

Letrux

Preta Gil

Mahmundi

Baile Reggae da Céu

MV Bill

Buchecha + Bonde do Tigrão

Attooxxa

Ed Motta

Urias

Papatinho

Larinhx convida Deize Tigrona

MC Carol e Ebony

Boogarins

Mãeana canta JG

Josyara

Ana Frango Elétrico

Bebé Convida Bruno Berle

Maieme

Juliana Linhares

Duda Brach

Os Garotin

Bela Ciavatta

Amaro Freitas e Zé Manoel cantam Clube da Esquina

Nova Orquestra com participação de Clara Buarque

DJ Marlboro

Mulu

Nepal

Fatnotronic

Selvagem

Gop Tun DJs

Carnageralda

V de Viadão

Horse Meat Disco

Tropicals

Injustiçada

Samba Que Elas Querem

Bruna Lennon

CIX

ISE

Só LYMA

Yas Mattos

DJ Corello

DJ Saddam

Bruna Strait

Yasmin Vilhena

DJ Tammy

Mari Krüger

The post Line-up do Rock the Mountain é confirmado; Anitta é o destaque first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .