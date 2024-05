Kate Middleton inicia retorno aos deveres reais, mas segue sem aparecer

A princesa Kate Middleton começou a retornar aos deveres reais ao lado do Príncipe William, divulgando sua primeira atualização de projeto desde o diagnóstico de câncer em março. A Princesa de Gales trabalhou com o marido durante a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, demonstrando seu compromisso contínuo com as causas sociais.

A postagem, compartilhada no X (antigo Twitter), destacou as lutas psicológicas frequentemente enfrentadas pelos jovens agricultores.

“Nesta #MentalHealthAwarenessWeek, reunimos o inspirador Sam Stables da We Are Farming Minds e o brilhante Farmer Will para um filme muito especial”, escreveram o Príncipe William e Kate Middleton.

A conversation for #MentalHealthAwarenessWeek showing just how important the Duchy of Cornwall's Mental Health Strategy is. Featuring Duchy tenant Sam Stables and Farmer Will Young.

TW: Suicide | https://t.co/YTwfDghRWq pic.twitter.com/JAOPXzG8dP

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 17, 2024