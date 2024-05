Ailane Silva Funn Festival promove diversão para todas as famílias aos finais de semana

O Funn Festival 2024, o maior festival de inverno do Brasil, oferece o ingresso Funn Day, uma oportunidade perfeita para as famílias desfrutarem de momentos mágicos em um universo de entretenimento. Disponível todos sábados e domingos até o dia 30 de junho, este ingresso dá acesso ao complexo de diversão e ao Teatro Funntasia.

Além disso, as famílias podem aproveitar uma programação diversificada que inclui atividades físicas como Mat Pilates, Core Training e Fit Dance, pocket shows de mágica, desfiles de personagens e encontros com super-heróis e princesas. As crianças têm um espaço dedicado com brinquedoteca monitorada e fraldário, garantindo diversão e segurança.

O Funn Festival 2024 oferece uma experiência gastronômica excepcional com uma variedade de restaurantes renomados que prometem agradar a todos os paladares. Entre as opções, estão Girafas, com suas deliciosas refeições rápidas, e Coco Bambu, especializado em frutos do mar.

A pizzaria Dominós oferece suas famosas pizzas, enquanto o Café e um Chêro serve deliciosas bebidas e quitutes. Happy Harry traz o melhor da comida americana, e Dudu Pastel é perfeito para quem ama pastéis crocantes e recheados.

Lá Chaumière oferece uma sofisticada culinária francesa, e Dunkin Donuts traz seus irresistíveis donuts e cafés. Xamam, com seus pratos orgânicos e saudáveis, e Empório Árabe, com suas delícias do Oriente Médio, são imperdíveis.

Dulce Far Niente apresenta doces finos, e Açaí Puríssimo oferece refrescantes tigelas de açaí. Com essa diversidade de estilos e sabores, os visitantes do Funn Festival podem desfrutar de uma experiência gastronômica memorável.

Já para os adultos, uma das novidades é o Spaten Garten, inspirado nos jardins cervejeiros da Alemanha. O espaço conta com um bar Spaten inédito, lounges exclusivos e um palco onde acontecem pocket shows e jam sessions ao ar livre.

Presente desde a primeira Oktoberfest do mundo, Spaten completa a experiência com o lançamento em Brasília da cerveja direto do barril e o Biersliding: uma disputa de deslizamento de canecas de cerveja.

Aos finais de semana, o Funn Festival garante diversão para todas as idades, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

Sábado: Diversão Começa Cedo

A diversão no complexo do Funn Festival começa cedo no sábado. Às 9h10, a Bodytech oferece uma aula de Mat Pilates com Sylmara, seguida por um treino de Core Training com Luiz Bigdog às 10h10. Para fechar a manhã de exercícios, a equipe BT comanda uma animada sessão de Fit Dance às 11h00.

Atividades para os Pequenos

As crianças também têm um dia cheio de atividades no Complexo:

10h30: Teatro Funntasia apresenta Dog Patrol.

13h00: Pocket show de mágica no Coreto.

14h30: Cortejo da alegria no Castelo.

15h00: Mulher Maravilha e Superman no Jardim das Flores.

16h00: Capitão América e Capitã Marvel no Lago do Castelo.

16h30: Princesas & Heróis no Teatro Funntasia.

17h30: Doce Parada com todos os personagens.

Enquanto isso os adultos podem aproveitar duas jam sessions imperdíveis no Spaten Garten:

13h30: Arsky Trio.

16h00: Lele Allves.

Shows na Arena

A partir das 18h00, a Arena do Funn Festival abre seus portões para uma noite inesquecível com grandes nomes do pagode e samba:

Péricles

Ferrugem

Pixote

Nossa Galera

DJ Bola

Kelner

Domingo: Mais Magia e Música

No domingo, a diversão continua com mais atividades para toda a família:

10h30: Magia de Harry Potter no Teatro Funntasia.

13h00: Mais mágica no Coreto.

14h30: Cortejo da alegria no Castelo.

15h00: Marsha & o Urso no Jardim das Flores.

16h00: Doroth e Homem de Lata no Lago do Castelo.

17h00: Desfile encantado de Princesas & Príncipes na Praça do Urso.

Música ao Vivo no Spaten Garten:

13h30: In Trio.

16h00: Gabriela Costa.

18h30: Andressa Sousa.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento e também estão disponíveis para compra na bilheteria do próprio festival, localizada no Estacionamento 09 do Parque da Cidade, em Brasília, e nas lojas do do Café e um Cherô da Asa Sul, CLS 107 Sul, Bloco C – Loja 02, Asa Norte, SCLN 109 Norte, Bloco C – Loja 37 e Noroeste, CLNW EQ 2/3, Bloco K, Edifício Ícone – Loja 04.

O Funn Festival é apresentado pela Caixa Econômica Federal, com patrocínio dos Correios e do Governo Federal. Clientes Cartões Caixa têm até 20% de desconto nos ingressos adquiridos no site .

SERVIÇO:

Estacionamento 9, Praça das Fontes, Parque da Cidade-Brasília/DF

Sexta-a partir das 18h

Sábado, domingo e feriado- a partir das 9h

Para conferir a programação completa e detalhada: www.funnfestival.com.br

