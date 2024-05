Adriana Nasser Drinks sem álcool, festivais de vinhos e Feira de Cachaça

Na próxima quinta-feira, dia 23 de maio, a MONIN , líder global na fabricação de xaropes, purês de frutas para bebidas, lança no Brasil o Mocktail Movement, uma iniciativa para promover a cultura dos mocktails, os coquetéis sem álcool que estão conquistando o mundo.

A palavra mocktail vem da junção dos termos em inglês mock (imitação) e cocktail (coquetel). Refere-se à simulação de um coquetel com álcool. Exige técnica para o preparo, equilíbrio nas combinações, aroma, sabor e textura.

Serão mais de 40 bares e restaurantes das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que irão destacar dois drinques não alcóolicos em suas cartas.

Aqui em Brasília, dois restaurantes estao participando: Authoral Cozinha e Izzi Wine Garden.

Para os amantes de vinho, dois eventos dedicados a bebida já estão com ingressos disponíveis: a 9ªedição do Decanter Wine Day e a 3ª do Wine & Farm.

O primeiro contará com 120 rótulos de 50 produtores de 12 países das principais vinícolas da América do Sul e da Europa premiadas internacionalmente, todos exclusivos do portfólio da importadora Decanter.

Reconhecido no calendário de Brasília como um dos mais seletos eventos de degustação de vinhos da cidade, o DWD acontece no dia 19 de junho e tem ingressos por R$ 295 no 1º lote com bebidas e mesa de frios.

Já o Wine & Farm tem uma pegada mais despojada. Com formato que mistura feira + evento, ele custa 35 reais que dão direito à taça personalizada e a primeira dose da bebida para você já entrar brindando no local.

Lá dentro, cada expositor venderá taças de 75 e 100 ml, a partir de R$ 10. Assim, os visitantes terão a oportunidade de degustar rótulos diferentes enquanto circulam e curtem o evento.

E fechando a lista tem Feira gratuita de cachaça de 22 a 26 no Arena BRB – Mané Garrincha. Serão mais de 200 rótulos de diversas regiões do País para que o brasileiro conheça mais a bebida que é a cara do Brasil.

Haverá um espaço para palestras, workshops, degustações e oficinas para os visitantes interessados no universo da cachaça.

Serviço

Festival da Cachaça de Brasília: 22 a 26 de maio

Local: Mané Mercado (gratuito)

Mocktail, a partir do dia 23 em todo o Brasil

Informações pelo site monin.com.br/mocktailmovement

Wine Farm: dia 8/6 na Costelaria Gaúcha

Ingressos pelo Sympla ou @festivaisboamesa

Decanter Wine Day: 19/6 no QUALITY HOTEL (em frente ao Park Shopping)

Ingressos no site www.decanterbsb.com.br

