Redação GPS Claudio Lins celebra Chico Buarque em musical no Teatro dos Bancários

Quando o assunto é o teatro musical brasileiro contemporâneo, ninguém tem uma produção musical mais significativa que do cantor e compositor Chico Buarque , e é exatamente essa rica trajetória que o ator e cantor Claudio Lins homenageia neste final de semana, no Teatro dos Bancários.

Encerrando a programação do ‘Festival Mistura Geral – Artes Cênicas’, Claudio Lins traz um minucioso trabalho de pesquisa para montar o repertório do musical. O espetáculo celebra canções inesquecíveis compostas especialmente para peças musicais ou balés, onde cada música carrega sua própria história.

No palco, além de cantar, Claudio imprime toda a sua vivência de ator de teatro, cinema e televisão para encarnar personagens masculinos e femininos. Em um dos momentos mais marcantes do show, ao cantar “Viver de amor” da Ópera do Malandro, Claudio presta uma homenagem especial à sua mãe, a atriz Lucinha Lins, que encarnou a personagem Vitória Régia numa grande montagem em 2003.

Serviço

[Teatro musical] Chicoteatro, com Claudio Lins

Local: Teatro dos Bancários

Dias e horário: 25 e 26/05 (sábado e domingo), às 20h

Ingressos: R$ 30 (meia). Meia entrada com doação de 1 kg de alimento

Informações: www.instagram.com/misturageralfestival

Realização: Instituto Transforma em parceria com o Teatro dos Bancários

