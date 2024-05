Pedro Reis Brasília tem representante no júri do prêmio Unlock Her Future 2024

Vanessa Mendonça, presidente do Conselho Internacional de Empreendedorismo da Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF) e embaixadora do prêmio Unlock Her Future no Brasil, está representando Brasília no júri da edição 2024 da premiação em Madri.

Vanessa Mendonça destacou a importância e o impacto do prêmio para as empreendedoras sociais. “A perspectiva de participar de capacitações, mentorias, ganhar visibilidade e ainda um prêmio de U$100.000, pode mudar a vida não só da empreendedora, mas de toda a comunidade que ela impacta com o projeto. É emocionante participar disso” , conta.

O Unlock Her Future 2024 é uma iniciativa da The Bicester Collection que visa selecionar três empreendedoras para receber um prêmio de US$100.000 cada, incentivando o empreendedorismo feminino na América Latina.

A seleção das finalistas, que incluiu quase mil projetos inscritos de toda a região, contou com a participação de Vanessa Mendonça no processo realizado em São Paulo.

O júri deste ano é composto por destacadas personalidades, entre elas Chantal Khoueiry, Chief Culture Officer da The Bicester Collection; Elena Foguet, Diretora de Negócios na Espanha; Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza; Gilda Perez Alvarado, Chief Strategy Officer da Accor; Mireya Cisneros, filantropa e empresária; Paola Rojas, jornalista renomada; e Maria-Noel Vaeza, representante da ONU Mulheres para as Américas e o Caribe.

Os oito projetos finalistas, selecionados para competir na etapa final em Madri, incluem duas empresas brasileiras.

