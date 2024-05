Yumi Kuwano Brasil tem um restaurante especializado em carne entre os melhores do mundo

O restaurante ‘ A Figueira Rubaiyat ’, em São Paulo , é o único brasileiro na lista dos melhores do mundo. Localizado no Jardins, ele ficou em 91º lugar no ranking do guia World’s 101 Best Steak Restaurants 2024 .

Com um cardápio que mescla a culinária brasileira e espanhola, o restaurante havia ficado no 50º lugar na lista no ano passado.

Aparecem entre os 10 melhores no ranking o Don Julio (1º lugar), em Buenos Aires, o Margaret (3º lugar), em Sydney, e o Cote (4º lugar), em Nova York.

O guia foi criado em 2028 pela Upper Cut Media House, em Londres, e tem entre os critérios de avaliação a qualidade e a seleção da carne, a descrição dos cortes no cardápio, o serviço, a carta de vinhos e o ambiente. As avaliações são feitas em visitas anônimas.

Confira os 10 melhores restaurantes de carnes do mundo:

Don Julio (Buenos Aires, Argentina);

Bodega El Capricho (Jiménez de Jamuz, Espanha);

Margaret (Sydney, Austrália);

Cote (Nova York, Estados Unidos);

Carcasse (Koksijde, Bélgica);

I Due Cippi (Saturnia, Itália);

Laia Erretegia (Hondarribia, Espanha);

Rockpool Bar & Grill (Sydney, Austrália);

AG (Estocolmo, Suécia);

CUT at 45 Park Lane (Londres, Inglaterra).

